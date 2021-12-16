Manisa FK maçlarında, "Yeşil Tribün" ile bağımlılığa dikkat çekilecek

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nin maçlarında "Yeşil Tribün" oluşturularak bağımlılığa karşı farkındalık oluşturulacak.

"Yeşil Tribün" ismi verilen proje için Manisa Futbol Kulübü ile Yeşilay Manisa Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında gönüllüler, madde, alkol ve sigara bağımlığına karşı pankartlarla "Yeşil Tribün"de yerini alacak.

Manisa FK Başkan Vekili Engin Anlı, Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza attıklarını söyledi.

Sporda madde, tütün, alkol bağımlılığına yer olmaması gerektiğini vurgulayan Anlı, "Bu anlamda tribünlerimizi Yeşilay'a açıyoruz. Yeşil Tribün ile hem gençlerimiz hem de Yeşilay üyelerimiz tribünlerde farkındalık yaratmak adına yer alacak." diye konuştu.

Yeşilay Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun bağımlılıklarla mücadelede kültür ve spor etkinliklerinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Yeşil Tribün projesinin birçok içeriği var. Yıl içerisinde birlikte birçok çalışmaya imza atacağız." dedi.