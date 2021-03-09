Manisa FK 1. Lig yolunda 3 puan için İstanbul'da
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Manisa FK 1. Lig yolunda 3 puan için İstanbul'da

09.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:17
Manisa FK 1. Lig yolunda 3 puan için İstanbul'da

Namağlup olarak 2. Lig Beyaz Grup'ta açık ara puan farkıyla liderlik koltuğunda bulunan Manisa Futbol Kulübü ligin 27. haftasında yarın saat 14.00'te İstanbul'da Sancaktepe FK ile karşı karşıya gelecek.

Namağlup olarak 2. Lig Beyaz Grup'ta açık ara puan farkıyla liderlik koltuğunda bulunan Manisa Futbol Kulübü ligin 27. haftasında yarın saat 14.00'te İstanbul'da Sancaktepe FK ile karşı karşıya gelecek. Manisa FK, mücadeleden 3 puanla ayrılarak 1. Lig yolunda puan farkını daha da artırmayı planlıyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Sancaktepe Futbol Kulübü ile karşı kaşıya gelecek. 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Ligde 65 puanla liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Sancaktepe FK deplasmanından da 3 puanla ayrılarak zirvede puan farkını arttırmak istiyor.

İlk mücadeleyi Manisa FK 2-0 kazanmıştı

Ligin ilk yarısında Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manisa Futbol Kulübü, Sancaktepe FK'yı 2-0 mağlup ederek 3 puana uzanmıştı. Takıma galibiyeti getiren goller Hakan Barış ve Serdar Deliktaş'tan gelmişti.

Karşılamada Selim Özen düdük çalacak

Manisa Futbol Kulübü ile Sancaktepe FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Selim Özen yönetecek. Karşılaşmada Özen'in yardımcılıklarını Eren Özçelik ve Yakup Keçeci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Nabi İzci. - MANİSA

Manisa FK 1. Lig yolunda 3 puan için İstanbul'da
Manisa FK 1. Lig yolunda 3 puan için İstanbul'da
Manisa FK 1. Lig yolunda 3 puan için İstanbul'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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