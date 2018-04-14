Manisa Esnafından Birliktelik Mesajı

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, merkez ve ilçelerdeki oda başkanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Geniş bir katılımın olduğu toplantıda konuşan Geriter yakaladıkları birlik ve beraberliğin 6 Mayıs'ta yapılacak olan Birlik seçiminde de devam etmesini temenni etti.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter il genelindeki birliğe bağlı 93 odayı Manisa Organize Sanayi Bölgesi The Fourtyfive Otel'de düzenlediği kahvaltıda ağırladı.

Toplantıda bir konuşma yapan MESOB Başkanı Hasan Geriter, "Esnaf ve sanatkarın gücünü gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliği bugün olduğu gibi bundan sonra da devam etmesini diliyorum. Bugünkü beraberliğimizin esas amaçlarından birincisi bir dönemin sonu ve yeni bir dönemin başlangıcı olmasıdır. 2014 yılında yaptığımız genel kuruldan sonra çalışmalarımızı devam ettirdik. 4 yılı tamamladık. 1 Ocak-31 Mart arasında yapmış olduğumuz 93 oda genel kurulunun başarılı ve Manisa'ya yakışır bir olgunluk içerisinde tamamladık. Bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür ederim. 18 arkadaşımız görevi devretti. Yüzde 20'lik bir değişime tekabül etti. İki kadın arkadaşımız bu dönemde Manisa'da oda başkanlığında görev aldılar. Bu durum Türkiye için de bir örnektir" dedi. Geriter yeni başkanları tanıttıktan sonra Türkiye'deki Lokantacılar Odaları arasında ilk kez kadın başkan seçilen Akhisar Lokantacılar Odası Başkanı Pınar Güney ve Turgutlu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Pınar Akbaş ile objektiflere poz verdi.

"Sadece yeni seçilen arkadaşlarımıza değil bu mücadelede yer alan herkese bu yolda başarılar diliyorum" diyen Geriter, "Kendiliğinden ayrılan 8 oda başkanımızla beraber ve seçimde görevi kaybeden 10 arkadaşımıza bundan sonraki hayatında mutlu bir yaşam temenni ediyorum. Esnaf ve sanatkarın ahilikten gelen geleneği nedeniyle onlar daima bizim başımızın tacı. Seçim takvimi sırasında, 1 ile 30 Mayıs tarihleri arasında 81 il birliğinin genel kurulları yapılacak. Bunlardan biri de bizim birliğimiz. Sizleri 6 Mayıs'ta yapacağımız genel kurulumuza bekliyorum. Aynı huzur, aynı birliktelik, esnaf ve sanatkara güç verecek bir fırsatla karşı karşıyayız. Bu fırsatları iyi değerlendirmek zorundayız. Bu gene kurul bizim şahsımızın değil, 50 bin esnafı temsil eden sizlerin genel kuruludur. Aynı heyecan ve aynı şevkle beraber olarak coşkulu bir şekilde davet ediyorum. Eğer bu birlikteliği korursak daha farklı sorunların üstesinden gelebilme gücüne sahip oluruz. İnşallah bu genel kurulu arzu ettiğimiz şekilde sonuçlandırdığımızda haziran ayı içerisinde, Manisamız Ankara'da 9 kişilik yönetim temsilini muhafaza ettikten sonra sayıyı arttırmaya çalışacağız. Bu mücadele ferdi olmayacak. Birliktelik havası içerisinde Ankara'daki federasyon temsilci sayımızı yukarı çıkarmak adına bugünden itibaren kendi aralarında birliği kurmak zorunda. Bize de görev düşüyorsa üzerimize düşeni yapmak için yanlarında oluruz" diye konuştu.

Yeni dönemde görev alan bütün arkadaşları kutladığını dile getiren Geriter konuşmasını şöyle tamamladı: "6 Mayıstaki genel kurula yönetimlerinizle birlikte katılımınızı bekliyorum. Kongre sadece bizim değil, hepimizin kongresi. Sizlerin de güç katması önemli. Bunu yapabildiğimizi sürece sesimiz çok daha fazla duyulacaktır." - MANİSA