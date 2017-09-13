Manisa'dan Kısa Kısa

Kırkağaç ilçesinin kurtuluşunun 95. yıl etkinlikleri kapsamında 36. kavun yarışması düzenlendi.



Yarışmada Metin Tarhan birinci, Hüseyin Ördek ikinci, Mustafa Baldemir ise üçüncü oldu.



Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, "Değerli hemşehrilerim bugün Kırkağaç'ın kurtuluşu münasebetiyle ve kavuna da ismini vermiş olan Kırkağaç'ımıza kavun festivali tertip ettik, bugün kavun festivaline de katılan tüm üreticilerimize de teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.



-Ara eleman sorunu



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve çeşitli firmalar arasında protokol imzalandı.



Protokol ile okul öğrencilerinin pratik ve teorik bilgileri uygulamaya dökülerek ara eleman konusunda ki sıkıntıların çözülmesi amaçlanıyor.



Okulda eğitim gören öğrenciler, eğitim sürelerinde, bu firmalarda staj görerek tecrübe kazanacaklar.



Meslek liselerine gereken önemin verilmesi gerektiğini ifade eden firma yetkilisi Gökay Uzun, ülke genelinde ara eleman konusunda sıkıntılar yaşandığını dile getirerek imzalanan protokol ile bu sıkıntılardan kurtulmayı hedeflediklerini kaydetti.