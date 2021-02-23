Manisa'daki terör operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı
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Manisa'daki terör operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

23.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:14
Manisa'daki terör operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Manisa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakılırken 2'si hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Olay

Manisa'nın ilçelerinde 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanmış, adreslerdeki aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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