Manisa'daki terör operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Manisa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakılırken 2'si hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Olay

Manisa'nın ilçelerinde 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanmış, adreslerdeki aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram