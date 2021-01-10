Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçedeki farklı noktalarda yapılan operasyonlarda 108 uyuşturucu hap, 26 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas tartı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen