Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
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Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

10.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:28
Manisa'da uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçedeki farklı noktalarda yapılan operasyonlarda 108 uyuşturucu hap, 26 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas tartı ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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