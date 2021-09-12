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Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaşar Savaş'ın (62) kullandığı 06 K 7627 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi Çamlık mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki eşi Güler Savaş (55) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri
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