Manisa'da otomobilden ruhsatsız silah çıktı
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Manisa'da otomobilden ruhsatsız silah çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurup arama yaptığı araçtan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa'da otomobilden ruhsatsız silah çıktı
23.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:54

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurup arama yaptığı araçtan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Borlu Mahallesinden Salihli ilçesine ruhsatsız silah getirileceği ihbarını alan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.B. yönetimindeki 35 ADY 451 plakalı aracı Adala Mahallesi Sanayi yanında durdurdu. Araçta yapılan aramada torpido bölmesine gizlenmiş 9 mm çapında ve seri numarası kazınmış 7.65 mm çapında ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 ruhsatsız silaha el konulurken, şüpheli G.B.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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