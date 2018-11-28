Manisa'da Kumar Operasyonu
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan kişilere yer temin ettiği iddia edişen 5 kişi ile kumar oynayan 47 kişi yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan kişilere yer temin ettiği iddia edişen 5 kişi ile kumar oynayan 47 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre Salihli'de bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirtilen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, kumar oynamaya aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen C.D, E.A, İ.İ, A.S ve M.E.T'yi gözaltına aldı.
Kumar oynadıkları tespit edilen 47 kişiye ise idari para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri, kumar oynamada kullanılan malzemelere de el koydu.