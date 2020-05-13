Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı Manisa'nın Selendi ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İlçe jandarma ekipleri, Gökçeoğul mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, S.T. (46) ve H.A'yı (54) suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan jeneratör ve su motorunun da olduğu çok sayıda malzemeye el kondu.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA