Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
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Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

04.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:44
Manisa'da işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı

'nın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kula'dan Salihli'ye giden Hasan Ali Çakan'ın kullandığı 45 J 7785 plakalı minibüs, Durasıllı kavşağında Şahin Erkul idaresindeki 45 AAK 355 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, servisteki işçilerden Hatice Sarı (49) hayatını kaybetti.

Çevredeki hastanelere kaldırılan 24 yaralıdan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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