Manisa'da çekicinin çarptığı polis memuru öldü Manisa'nın Akhisar ilçesinde, çekicinin çarptığı 46 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, çekicinin çarptığı 46 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yıllık izindeki polis memuru Osman Gölbaşı, 35 DKY 03 plakalı otomobili, yöresel ürün satışının yapıldığı Gökçeahmet Mahallesi yakınlarında yol kenarına park etti.

Araçtan inen Gölbaşı'na 41 TP 319 plakalı çekici çarptı.

Ağır yaralanan Gölbaşı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir'de görev yapan Gölbaşı'nın, yıllık izne ayrıldığı ve bir yakınının düğünü için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA