Manisa bir lise tarafından yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilmeye başlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Manisa bir lise tarafından yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilmeye başlandı - Haber
İsmet İnönü, Manisa, Sağlık

Manisa bir lise tarafından yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilmeye başlandı

Manisa bir lise tarafından yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilmeye başlandı -Bakanlık kutladı, yıkanıp tekrar kullanılabilen maskeler acil ihtiyaca cevap verecek Acil maske ihtiyacına cevap Manisa'dan geldi Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Özdemir:...

19.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:51
Manisa bir lise tarafından yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilmeye başlandı

Manisa bir lise tarafından yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilmeye başlandı

-Bakanlık kutladı, yıkanıp tekrar kullanılabilen maskeler acil ihtiyaca cevap verecek

Acil maske ihtiyacına cevap Manisa'dan geldi

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Özdemir:

"Bizim kumaşlarımız pamuklu ve yıkanabilir olduğundan dolayı kesinlikle bakteri üretmiyor. Kişiler gündüz maskeleri kullanıp akşam evinde yıkayıp sabah ütüledikten sonra tekrar kullanabilir"

MANİSA - Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkiye'de ilk defa Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından korona virüs salgınına karşın yıkanıp tekrar kullanılabilir hijyen ve cerrahi maske üretimi başlatıldı. Okul yönetimi, öğretmenler ve personellerin gönüllü olarak üretimini yaptığı maskeler kurumların acil ihtiyaçlarına cevap verecek.

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından korona virüs salgınına karşın hijyen ve cerrahi maske üretimine başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan sağlık maskeleri yıkanıp tekrar kullanılabilir olma özelliği taşıyor. Okul yönetimi, öğretmenler ve personeller tarafından gönüllülük esasına göre üretilen sağlık maskeleri, görevlerine devam etmek zorunda olan kurumların acil maske ihtiyacına çözüm olması hedefleniyor. Tamamen hijyenik ortamda üretilen maskeler için Türkiye'nin farklı noktalarından siparişler yağıyor.

Bakanlık okulu tebrik etti

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türkiye'de ilk defa üretilen maskeler için Milli Eğitim Bakanlığı da yayınladığı mesajla okulu tebrik etti. Meslek liselerinde ilk maskelerin üretilmeye başladığını Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "İlk sevindirici haber Manisa'dan geldi. Manisa'da İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günde bin hijyen cerrahi maske üretimi başladı. Bir günde 10 bin ilave maske siparişi aldılar. İl müdürümüzü, okul yöneticilerimizi, öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.

Ürettikleri maskeler hakkında bilgi veren Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Özdemir, "Bu çalışmaya okulda bulunan arkadaşlarımızla birlikte yardım amacıyla bir işe koyulalım dedik. Eczanede ve çarşılarda satılan maskeler çok pahalı olduğundan kamuda çalışan arkadaşlarımıza faydamız olsun diye okulumuzun hizmetlisinden aşçısına kadar müdür, müdür yardımcıları öğretmenler hepimiz el birliğiyle şu an çalışıyoruz. Şu an hepimiz canla başla gönüllü olarak çalışıyoruz. Hiçbir şekilde gelir elde edilmiyor. Malzemelerin parasını döndürebilmek için 1 TL gibi bir fiyattan satıyoruz" dedi.

"Bu çalışmayla örnek olduk"

Gönüllülük esasıyla çalışan Türkiye'deki tek okul olma özelliğine de sahip olduklarını belirten Özdemir, "Şu an gerçekten de arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak çalıştığımızdan dolayı Türkiye genelinde tek okul olma özelliği gerçekten bize gurur verdi. Arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli. Şu an bizim sayemizde bütün okullar, kız meslek liseleri ve halk eğitim merkezleri de bu işi yapmaya başlayacaklar. Biz bu çalışmayla örnek olduk" diye konuştu.

"Pamuklu ve yıkanabilir olduğundan dolayı kesinlikle bakteri üretmiyor"

Maskelerin en büyük özelliğinin pamuk olduğundan dolayı yıkanabildiği için bakteri üretimine de engel olduğunu belirten Özdemir, "Maskemizin en büyük özelliği, diğer maskelerde bildiğimiz kadarıyla belli bir süre takıldıktan sonra bakteri üretmeye başlıyormuş. Bizim kumaşlarımız pamuklu ve yıkanabilir olduğundan dolayı kesinlikle bakteri üretmiyor. Kişiler gündüz maskeleri kullanıp akşam evinde yıkayıp sabah ütüledikten sonra tekrar kullanabilir. Kesinlikle atma yok. Hem bütçe olarak hem de kişilerin sağlığı için de faydalı" ifadelerini kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarına maskelerin 1 TL'den verildiğini söyleyen Özdemir, "Kamu kuruluşlarına 1 TL dedik, ama dışarıdan arkadaşlar bizden alıp kar koyarak sattıklarından onların da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 2 TL dedik. Okulumuzun tüm personelleriyle birlikte 10 kişiyiz. Şu an talep o kadar fazla ki onları yetiştiremiyoruz. Gaziantep, Hatay, Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul gibi illere de maske gönderdik. Gün birlik günü, herkesin dayanışmasına ihtiyacımız var. Birlikte çalışıp birlikte üreteceğiz" dedi.

Manisa bir lise tarafından yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilmeye başlandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Manisa bir lise tarafından yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilmeye başlandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İlk kez bir Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı Haber
İlk kez bir Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı
İzmir'de koronavirüs tespit edildi! 45 aile karantinaya alındı Haber
İzmir'de koronavirüs tespit edildi! 45 aile karantinaya alındı
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haber
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Haber
BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt verdi Haber
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt verdi
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Bakan Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini...
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Evde kalın' çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Nuri Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tom Hanks Sinan Akçıl Aleyna Tilki Mustafa Sandal
Spor Falcao Burak Yılmaz Nihat Özdemir Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart İtalya Futbol Futbolcu
Şu an buradasınız: Manisa bir lise tarafından yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilmeye başlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 22:21:02. #1.15#
title