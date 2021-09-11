Manchester United taraftarı çok heyecanlı! Şehirde Ronaldo çılgınlığı yaşanıyor

Futbol tarihinde bugün ikonik bir an yaşanacak. Cristiano Ronaldo, 36 yaşında yuvası Manchester United'a dönen Ronaldo, tarihin en büyük efsanelerinden biri olarak bugün Old Trafford'da sahneye çıkacak. Ronaldo heyecanı Manchester şehrini heyecana soktu. Genç-yaşlı taraftarlar, takımlarını Ronaldo formasıyla desteklemeye geldi.

İZDİHAM YAŞANDI

Taraftarlar takım otobüsünün geleceği alanı doldurdu. Binlerce insan Ronaldo'yu görmek için birbirleriyle yarıştı. Mağazalardaki Ronaldo formaları ve atkıları kapış kapış satıldı. Kavuşma anı için nefesler tutuldu.

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