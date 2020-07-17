Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt'ın son durumu ne? Manchester United ve Crystal Palace'ın karşı karşıya geldiği müsabakada sakatlanan Patrick van Aanholt'a sahada oksijen tedavisi uygulandı. Oksijen tedavisi uygulanan oyuncunun omuzunun çıktığı söylenirken izleyicilerin gördükleri karşısında yürekleri ağzına geldi.

Premier Lig'in 36. haftasında Manchester United'ın Crystal Palace'ı 2-0 yendiği müsabakada Patrick van Aanholt'a oksijen tedavisi uygulandı. Omzu çıktığı söylenen Hollandalı futbolcu, sakatlığıyla yürekleri ağızlara getirdi. Peki, Manchester United maçında oksijen tedavisi uygulanan Patrick van Aanholt'ın son durumu ne?

PATRİCK VAN AANHOLT'IN SON DURUMU NE?

Manchester United, Premier Lig'in 36. haftasında Crystal Palace'a konuk oldu. Kırmızı şeytanlar, mücadeleyi 2-0 kazanırken Palace oyuncusu Patrick van Aanholt, karşılaşmanın 84. dakikasında yürekler ağızlara getiren bir sakatlık yaşadı.

Anthony Martial ile girdiği pozisyonda omzunun üstüne kötü bir şekilde düşen Hollandalı sol bek, oksijen tedavisine ihtiyaç duydu. 29 yaşındaki oyuncu, izleyicileri korkutan bir görüntü verdi ve sahadan sedye yardımıyla çıkarıldı.

PATRİCK VAN AANHOLT'IN NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Omzunun çıktığı söylenen Van Aanholt'un sahalardan ne kadar süreyle uzak kalacağı röntgen sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, oyuncunun ne zaman döneceğini bilmediğini fakat gelecek sezon van Aanholt'un sahalarda olmasını umduğunu söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Sanırım bir operasyon geçirecek. Savunma oyuncularımız açısından kötü bir şansımız var. Çıkık bir omzun iyileşme süresini bilmiyorum fakat sadece önümüzdeki sezon dönmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.