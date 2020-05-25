Mamaklı çocuklara çifte bayram
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mamaklı çocuklara çifte bayram

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan çocuklara bayram sürprizi yaparak; top, şeker ve oyuncak dağıttı.

Mamaklı çocuklara çifte bayram
25.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:56

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ramazan Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan çocuklara bayram sürprizi yaparak; top, şeker ve oyuncak dağıttı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren çocuklar için 5 bin adet top, şeker ve oyuncakla dolu otobüsle mahalleleri turladı. Balkonda oturan, pencereye çıkan vatandaşları selamlayan Köse, oyuncaklar dağıtıp çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Bayramın özel bir gün olduğunu belirten Köse, "Bayram dolayısıyla bugün sokağa çıkma kısıtlaması var. Buna dikkat ederek çocuklarımıza toplar dağıtacağız. Bayramın neşeyle, mutlulukla geçmesi için çaba sarf edeceğiz" dedi.

Korona virüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini ancak Türkiye'nin zamanında aldığı tedbirler sayesinde vaka sayılarının her geçen gün düştüğünü belirten Köse, "Vatandaşlarımızdan yine de şunu istirham ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına dikkat edelim. Bu süreci daha hızlı bir şekilde aşmak için bu hassasiyetlerimizle evde kalarak bayramlaşmamızı bir sonraki bayrama erteleyelim" dedi. Başkan Köse'ye AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir de eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Haber
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu Haber
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı
Edirne ve Tekirdağ'da yasağa rağmen sokağa çıkıp alkol alanlar polisle tartıştı: Bir polis yaralı
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Seren Serengil Onur Büyüktopçu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Arda Turan Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Bayram Antalya Survivor Galatasaray
Şu an buradasınız: Mamaklı çocuklara çifte bayram - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 12:56:44. #1.14#
title