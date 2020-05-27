Mamak ve Pursaklar'da camiler 29 Mayıs'a hazırlanıyor
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Mamak ve Pursaklar'da camiler 29 Mayıs'a hazırlanıyor

Ankara'nın Mamak ve Pursaklar ilçelerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede cemaatle namaz kılınmaya 29 Mayıs'ta yeniden başlanacak camiler dezenfekte edildi.

Mamak ve Pursaklar'da camiler 29 Mayıs'a hazırlanıyor
27.05.2020 12:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:54

Ankara'nın Mamak ve Pursaklar ilçelerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede cemaatle namaz kılınmaya 29 Mayıs'ta yeniden başlanacak camiler dezenfekte edildi.

Mamak Belediyesi ekiplerince camilerin içi, avlusu ve vatandaşların kullanabileceği alanlarda dezenfekte çalışması yapıldı. Ekipler, camilerin yeşil alanlarında da bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Tedbirler kapsamında cuma namazı öncesi vatandaşların vücut ısısı ölçümleri yapılacak, tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde ilk olarak ilçedeki 261 camiden 81'inin faaliyete geçeceğini bildirdi.

Camilerdeki dezenfekte çalışmalarını Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden bu yana sürdürdüklerini belirten Sarıgöl, şunları kaydetti:

"Vatandaşların virüsten en az etkilenmesi için camilerin iç ve dışı tamamının yıkanması, temizlenmesi, süpürülmesini işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Camilerimiz cuma namazıyla açılacak. Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri aldık. 29 Mayıs'ta camiler açıldığında vatandaşlarımız huzurla ve güvenle ibadetini yapabilir. Vatandaşlarımızda da talebimiz, tedbiri elden bırakmamaları, maske ve sosyal mesafeye uymalarıdır."

Pursaklar

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçenin simge ibadethanelerinden Hicret Camisindeki dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyerek denetimlerde bulundu.

İlçede bulunan tüm camilerin tek tek temizlenerek dezenfekte edildiğini aktaran Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Camilerimiz, hemşehrilerimizin bir araya geldiği, ibadet ederken dertleştiği ve sohbet ettiği alanlardır. İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde belirtilen kurallar çerçevesinde bu cuma günü camilerimiz ibadete açılacak. Tabii daha önce de camilerin temizliğine dikkat ediyorduk. Her ay düzenli olarak rutin temizliğini gerçekleştiriyorduk. Fakat bu cuma epeydir de kapalı olan camilerimiz için çok daha fazla titiz davranmamız gerekiyor. Biz bütün camilerimizin hem dezenfektan hem temizlik işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, lütfen cuma günü daha tedbirleri olalım. Rabb'im, camilerimizin kapandığı bu zorlu günleri bizlere tekrar yaşatmasın."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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