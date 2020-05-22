Mamak Belediyesi "askıda sebze ve meyve" uygulaması başlattı
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Mamak Belediyesi "askıda sebze ve meyve" uygulaması başlattı

Mamak Belediyesi, üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanmaları amacıyla "askıda sebze ve meyve" uygulaması başlattı.

Mamak Belediyesi
22.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:42

Mamak Belediyesi, üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanmaları amacıyla "askıda sebze ve meyve" uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uygulama kapsamında semt pazarlarına kurulan stantlardan üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, hayırseverlerin bıraktığı meyve ve sebzelerden alabilecek.

Sosyal dayanışmanın örneklerinden biri olan uygulamayla ihtiyaç sahiplerinin, ekmek ve gıda malzemesi ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmesine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklıları imkanları ölçüsünde kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Köse, "Bizleri bu dayanışma ayakta tutacak. İyilik her zaman kazanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine belediye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olduk. Gıda paketinden maskeye, hijyen paketinden 'Gönül Çarşısı' uygulamamız ile hemşehrilerimize destek olmaya çalıştık. Şimdi de semt pazarlarımızda askıda meyve ve sebze uygulaması başlattık. Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi kültürüne sahip bir millet olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanacak inşallah. Zor günler dayanışmayla aşılır. Bugünler inşallah geçecek, biz bize yeteriz." diye konuştu.

Belediye personelinin bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı

Öte yandan Ramazan Bayramı öncesi Mamak Belediyesi personelinin, ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

Köse, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayram gelmeden personelimize bayram sevinci yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışanlarımızın haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. 'Çalışanların hakkını alın teri kurumadan önce ödeyin' düsturu ile personelimizin bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırdık. Hayırlı bayramlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Mamak'ın gelişiminde ve güzelleşmesinde çalışanlarının büyük emeği olduğunu belirten Köse, personelin ikramiyelerini bayramda aileleriyle güle güle harcaması temennisinde bulundu.

Köse, tüm personele gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür ederek nice bayramlara birlikte ve huzur içinde ulaşmayı diledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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