Mamak Belediye Başkanı Köse müteahhitler ile bir araya geldi - Haberler
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Mamak Belediye Başkanı Köse müteahhitler ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Mamak Belediye Başkanı Köse müteahhitler ile bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kentte faaliyet gösteren Müteahhitler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kentte faaliyet gösteren Müteahhitler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kentte faaliyet gösteren Müteahhitler Derneği üyeleri ile değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Pandeminin tüm sektörleri olduğu gibi inşaatı etkilediğini hatırlatan Köse, "İlçemizde ekonominin hareketlenmesinde inşaat sektörü etkili oluyor. Sektör şu an duraklama dönemi yaşasa da biz ilçemizde yatırım yapan siz değerli müteahhit arkadaşlarımızla planlı, güvenli ve sağlıklı bir şehirleşme için uyumlu çalışmayı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mamak'ın gelişen ve sürekli büyüyen bir ilçe olduğunu ifade eden Köse, "Bu gelişimde inşaat sektörünün önemi çok fazla. Kamu yararı sağlayacak yatırımların yanı sıra ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek yatırımların her zaman destekçisi olacağız. Amacımız, şehrimizdeki tüm dinamiklerle birlikte güzel çalışmalar ortaya koymaktır. Bu anlamda her meslek grubundan temsilcilerle bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Programa başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ANKARA

Mamak Belediye Başkanı Köse müteahhitler ile bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Köse müteahhitler ile bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Köse müteahhitler ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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