Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada Maltepe'de kağıt toplayıcısı iki kadın, bir iş yerinin bahçesine girerek burada bulunan malzemeleri poşetler içine koyup çaldı.