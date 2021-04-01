Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada
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Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada Maltepe'de kağıt toplayıcısı iki kadın, bir iş yerinin bahçesine girerek burada bulunan malzemeleri poşetler içine koyup çaldı.

Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada

İSTANBUL - Maltepe'de kağıt toplayıcısı iki kadın, bir iş yerinin bahçesine girerek burada bulunan malzemeleri poşetler içine koyup çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Maltepe'de geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde yaşandı. Kağıt toplayıcısı iki kadın, bir iş yerinin bahçesinde bulunan malzemeleri görünce harekete geçti. Kadınlar iş yeri bahçesine girerek burada bulunan malzemeleri poşet içine koyup çekçek arabasına koydu. Kadınlardan birisi dışarıda beklerken diğeri de iş yeri bahçesine girip çalınacak malzeme aradı.

Kağıt toplayıcısı kadınların iş yerinden malzeme çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada
Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada
Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada
Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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