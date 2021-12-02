Maltepe'de, fırtına nedeniyle su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı - Haberler
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Maltepe'de, fırtına nedeniyle su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Maltepe'de, fırtına nedeniyle su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başlayan gemi battı.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başlayan gemi battı.

Maltepe Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı olan "AYİŞ" isimli Ro-Ro gemisi, önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başladı.

Gemi, sabah saatlerinde tamamen batarken polis iskele çevresine güvenlik şeridi çekti.

Maltepe'de, fırtına nedeniyle su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı

Maltepe'de, fırtına nedeniyle su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı

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AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri

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