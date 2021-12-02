Maltepe'de, fırtına nedeniyle su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başlayan gemi battı.
MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başlayan gemi battı.
Maltepe Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı olan "AYİŞ" isimli Ro-Ro gemisi, önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başladı.
Gemi, sabah saatlerinde tamamen batarken polis iskele çevresine güvenlik şeridi çekti.