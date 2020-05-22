Malkara'da traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
22.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:06
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Musa Kızgındere'nin kullandığı 22 DH 416 plakalı otomobil, Hacıevhat Mahallesi Atatürk Ormanı mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Ali Posos idaresindeki 59 LV 487 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan Kızgındere sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA