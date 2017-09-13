Maliye Bakanlığı Vergi Borçluları Listesini Yayımladı

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı en az 1 milyon liralık borcu olan vergi yüzsüzlerinin listesini açıkladı. İnternet sitesine konulan listeye göre 30 bin 319 vergi yüzsüzü arasında en yüksek borcu olan 1.1 milyar liralık vergi borcunu Maliye'ye ödemeyen Mustafa Akyol. Maliye sitesine göre Akyol'a vakıflar veya kişiler finansal varlıklarını emanet ediyor ve bunları yönetiyor.

1,1 MİLYAR LİRALIK BORCU OLAN MUSTAFA AKYOL LİSTE BAŞI

Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenlerini geçen günlerde internet sitesinde sessiz sedasız açıklayan Maliye Bakanlığı şimdi de vergi yüzsüzlerini internet sitesinin istatistikler bölümünde yayımladı. 30 Haziran 2016 tarihine kadar ödenmemiş vergi borcu bulunanların yayımlandığı listede bu yıl sürpriz bir isim yer aldı. 1.1 milyar liralık vergisini ödemeyen Mustafa Akyol listenin ilk sırasında yer aldı. Listede, 2010 yılında varlık barışında 5.2 milyar lira getireceği beyan eden, önce vergi yüzsüzleri listesine giren daha sonra çıkarılan Ali Türkan da bulunuyor.

FON YÖNETİCİSİ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde yer alan listeyle 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle 1 milyon lirayı aşan borçlu mükellefler listesi yayımlandı. Listenin ilk sırasında yer alan Mustafa Akyol, Ankara Başkent Vergi Dairesi'ne kayıtlı gözüküyor. Akyol'un faaliyet alanı "Trustlar, Fonlar ve benzeri mali varlıklar" olarak yer aldı. Trust, emanet anlayışıyla başkalarının veya vakıfların finansal varlıklarını yöneten kişilere verilen ünvan.

30 BİN 319 MÜKELLEF VAR

Borcu 1 milyon lirayı aşanların bulunduğu listede 30 bin 319 mükellef bulunuyor. Mustafa Akyol'dan sonra 2. sırada geçmiş yıllarda da listede yer alan eski İmar Bankası Genel Müdürü Hilmi Başaran bulunuyor. Geçen yıllarda Başaran listenin ilk sırasında yer alıyordu. Başaran'ın borcu 983.2 milyon lira. 3. sırada Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi bulunuyor. Diyarbakır Gökalp Vergi Dairesi'ne bağlı gözüken Affan Havacılık'ın 927.8 milyon lira borcu var. 4. sırada Kahramankazan Vergi Dairesi'ne bağlı Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi geliyor. Şirketin 898.4 milyon liralık borcu gözüküyor. 5. sırada Göztepe Vergi Dairesi'ne bağlı Sun Havacılık Akaryakıt geliyor. 2012'de uçak yakıtı yolsuzluğuna yönelik operasyonla adı anılan Sun Havacılık'ın borcu da 850.1 milyon lira. 6. sırada İmarbank Offshore Şirketi, 7. sırada Uluslararası Akaryakıt Dağıtım şirketi ve 8. sırada da SİDEMİR Sivas Demirçelik İşletmeleri var. 9. sırada Özkar Elektronik, 10. sırada da Türkoil geliyor.

ALİ TÜRKAN YİNE LİSTEDE

Bu yıl listede geçmiş yıllarda varlık barışı nedeniyle 5.2 milyar lira parayı yurtdışından getireceğini açıklayan Ali Türkan da yer aldı. Türkan 2009 yılında çıkarılan varlık barışı çerçevesinde yurtdışından 5.2 milyar lira getireceğini beyan etmişti. 2009 yılında çıkarılan varlık barışında yurtdışından getirilen paranın belli bir kısmının vergisinin ödenmesi gerekiyordu. Türkan'ın aslında 5.2 milyar lirayı getirmediği ortaya çıktı. İlk kez 2011 yılında vergi yüzsüzleri listesine giren Türkan daha sonraki yıllarda Maliye ile anlaşma yapmayı denedi. Maliye borcun tahsil edilemeyeceğini tespit etti. 2014 yılında yayımlanan vergi borçluları listesinde Türkan'ın ismi çıkarılmıştı. Bu yıl ki listede ise Ali Türkan 13. sırada yer aldı. Türkan'ın ödemesi gereken ilk vergi 104 milyon liraydı. 2011 yılında açıklanan listede 160 milyon liraya yükselmişti. Son borcunun ise 567 milyon liraya çıktığı görüldü.

LİSTENİN KADROLULARI

Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı vergi borçlularına ilişkin listenin yıllardır değişmeyen isim ve kuruluşlarının başında İmar Bankası, şubeleri ve yöneticileri geliyor. İlk olarak 2010'lu yıllarda listeye giren ve ilk 10'daki yerini koruyan Hilmi Başaran ve İmarbank Off Shore bunlardan bazıları. Ayırca listeye giren Cem Uzan, Bahattin Uzan, Yeşim Öztürk de halen listede bulunuyor. Bu yıl açıklanan listede ilk 10'da yer alan Özkar Elektronik 2010 yılından beri listede gözüküyor. Aliağa'daki Sider Dış Ticaret, Kuzey Alkollü İçecekler, Sportigbet Com.Alderney, SİDEMİR da son yıllarda listede yer alan kuruluşlardan oldu.

VERGİ BORÇLULARINDA İLK 10

Borçlu Borç Miktarı (TL)

1- Mustafa Akyol 1.102.743.621

2- Hilmi Başaran 983.179.516

3- Affan Havacılık 927.852.102

4- Öztürk N-F Gres Madeni Yağ 898.431.061

5- Sun Havacılık Akaryakıt 850.131.338

6- İmarbank Offshore 820.204.052

7- Uluslararası Akaryakıt Dağıtım 816.256.556

8- Sivas Demir Çelik İşletmeleri 700.451.185

9- Özkar Elektronik 694.179.564

10- Türkoil Petrol Ürünleri 656.744.021