Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha: Türk dizilerinde aile ve komşuluk ilişkileri iyi işleniyor...
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Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha: Türk dizilerinde aile ve komşuluk ilişkileri iyi işleniyor...

Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha Cemaleddin, Türk dizilerinde komşuluk ve aile ilişkilerinin geniş yer bulduğunu ve çok iyi işlendiğini söyledi.

17.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:36

Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha Cemaleddin, Türk dizilerinde komşuluk ve aile ilişkilerinin geniş yer bulduğunu ve çok iyi işlendiğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha: Türk dizilerinde aile ve komşuluk ilişkileri iyi işleniyor...
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