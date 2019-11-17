Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha: Türk dizilerinde aile ve komşuluk ilişkileri iyi işleniyor...
Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha Cemaleddin, Türk dizilerinde komşuluk ve aile ilişkilerinin geniş yer bulduğunu ve çok iyi işlendiğini söyledi.
17.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:36
Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha Cemaleddin, Türk dizilerinde komşuluk ve aile ilişkilerinin geniş yer bulduğunu ve çok iyi işlendiğini söyledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Malezyalı moda tasarımcısı Nurzulaikha: Türk dizilerinde aile ve komşuluk ilişkileri iyi işleniyor...