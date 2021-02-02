Malezyalı bisiklet takımı, Alanya'daki yarış için Türkiye'ye geliyor

KUALA Malezyalı bisiklet takımı Terengganu Cycling Team (TSG), Antalya'da 6 Şubat-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek Velo Alanya 2021 Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları'na katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti.

KUALA Malezyalı bisiklet takımı Terengganu Cycling Team (TSG), Antalya'da 6 Şubat-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek Velo Alanya 2021 Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları'na katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti.

Malezya'nın Terengganu eyaletinden Kuala Lumpur Havalimanına doğru yola çıkan 14 kişilik takımı, Terengganu Eyalet Başkanı Wan Sukairi Wan Abdullah törenle uğurlayarak ekibe başarılar diledi.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı da Terengganu Eyalet Başkanı Wan Sukairi ve TSG organizatörü Sharon Jane Liau Ai Ling ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin Malezyalı bisiklet takımını ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Wan Sukairi, Kovid-19 salgınına rağmen bu etkinliğin başarıyla organize ettiği için Türk hükümetine teşekkür ederek, "Yarışmanın gerçekleşmesi, Türk hükümetinin pandemiyi kontrol altına aldığını ve ülkeye ziyaret edenlerin sağlık güvenliğinin sağlandığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yarışlar önemli bir antrenman olacak

TSG organizatörü Sharon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın yüzünden çok sayıda bisiklet yarışının iptal edildiğine dikkati çekerek "Velo Alanya'nın bu sene yarışları gerçekleştirme kararı almasından şükran duyuyoruz. Türkiye'deki yarışların takımımız için çok önemli bir antrenman olacağı ve yarışçılarımızı ilerleyen yıllarda yapılacak yarışlara iyi hazırlayacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye'de ilk defa yarışa katılacaklarını belirten Sharon, "Uzun zaman sonra ilk yarışımızı Türkiye'de yapıyor olmaktan çok heyecanlıyız. Çoğu takım üyemiz Türkiye'yi ilk defa görecek. Bu yönden de eşsiz bir tecrübe olacak bizim için. Takımımız için en iyisini umuyoruz." diye konuştu.

Velo Alanya 2021 Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları, Antalya'nın Alanya, Manavgat, Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerinde 6 Şubat-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız