Malazgirtli gençlere forma desteği

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde gençleri uyuşturucu, sigara, teknoloji bağımlığı ve terörden uzaklaştırmak için geçtiğimiz günlerde 1071 Malazgirt Spor Kulübü tarafından açılan spor akademisine iş adamları tarafından forma desteği yapıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde gençleri uyuşturucu, sigara, teknoloji bağımlığı ve terörden uzaklaştırmak için geçtiğimiz günlerde 1071 Malazgirt Spor Kulübü tarafından açılan spor akademisine iş adamları tarafından forma desteği yapıldı.

İYİ Parti İlçe Başkanı Hikmet Taşdemirel'in öncülük ettiği proje kapsamında iş adamları tarafından hediye edilen formalar, Malazgirt Şehir Stadı'nda genç sporculara dağıtıldı. Muşlu iş adamları Hüseyin Öndeş ve Kamuran Taşdemirel'in gençleri uyuşturucu, sigara, teknoloji bağımlığı ve terörden uzaklaştırmak için açılan 1071 Malazgirt Spor Akademisine hediye ettikleri formaları vekaleten dağıtmak için stada gelen İYİ Parti İlçe Başkanı Hikmet Taşdemirel, gençlerin idmanını takip ederek hediye edilen formalar ile spor malzemelerini sporculara dağıttı.

1071 Malazgirt Spor Akademisini kuran Kulüp Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, iş adamları Hüseyin Öndeş ve Kamuran Taşdemirel'e teşekkür ederek, "Pandemiden dolayı geçtiğimiz bu zor süreçte 1071 Malazgirt Spor Akademisine verilen destekler bizleri onurlandırdı. İnşallah bu yapılan destekler başka iş adamlarına da örnek olur. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İş adamları ile irtibata geçerek forma desteklerini sağlayan İYİ Parti İlçe Başkanı Hikmet Taşdemirel de, "Gençlere sahip çıkmamız lazım. Normalleşme başlar başlamaz bu gençlerimize bir yardımda bulunalım dedik. Bizleri kırmayan iş adamlarımız Kamuran Taşdemirel ve Hüseyin Öndeş forma desteğinde bulundular. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı