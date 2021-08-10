Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 40,04 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 40,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|40,04
|40,04
|3 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|32,00
|32,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|29,00
|29,00
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
|Kg
|30,00
|30,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş
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