Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 40,04 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 40,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg40,04

40,04

3 No'lu şekerpare kayısıKg32,00

32,00

1 No'lu şekerpare kayısıKg29,00

29,00

Kayısı çekirdeği (iç tatlı)Kg30,00

30,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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