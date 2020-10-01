Malatya şeker fabrikası 64 yaşında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya şeker fabrikası 64 yaşında

01.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:50
Malatya şeker fabrikası 64 yaşında

Türk şeker sanayinin 15. fabrikası olan Malatya Şeker Fabrikası'nda pancarın şekere dönüşüm serüveni 64 yıldır aralıksız devam ediyor.

Türk şeker sanayinin 15. fabrikası olan Malatya Şeker Fabrikası'nda pancarın şekere dönüşüm serüveni 64 yıldır aralıksız devam ediyor.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, 1954 yılının Aralık ayında temeli atılan fabrika, Başbakan Adnan Menderes'in katılımıyla 1 Ekim 1956'da işletmeye açıldı. Kurulduğu ilk yıl 232 köyde, 3 bin 450 çiftçi ailesi ile 3 bin 286 hektarlık alanda pancar üreten fabrika zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

Malatya Şeker Fabrikası 64 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1982 yılında gerçekleştirdi. Fabrika, 1982'de 477 bin ton pancarı işleyerek 69 bin 460 ton şeker elde etti. Böylece tüm zamanların en iyi verilerine 1982'de ulaşılmış oldu.

Fabrikada dekar başına en yüksek verimi ise 2018'de elde etti. 2018'de dekar başına 5 bin 895 ton pancar elde edildi. Böylece 2018 yılı, fabrika tarihinde en verimli yıl olarak kayıtlara geçti.

2020 yılının fabrika tarihinde kaybın en az olduğu sene olarak kayıtlara girmesi bekleniyor. Fabrika, bu yıl 524 bin ton pancarın yüzde 100'ünü fabrika merkezine naklettirerek nakliye kaynaklı kaybı sıfıra indirmeyi hedefliyor. 2020 bu oranla nakliyeden dolayı kaybın en az olduğu yıl olarak kayıtlardaki yerini alacak.

1 Eylül'den itibaren yeni üretim dönemine "Merhaba" diyen fabrika, 2020-2021 üretim döneminde 470 bin bin ton pancarı işleyerek, 60 bin ton şeker, 20 bin ton melas ve 120 bin ton küspe elde edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Özlem Yıldız Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Mbaye Diagne Ali Palabıyık Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kamu Çocuk Kocaeli Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya şeker fabrikası 64 yaşında - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 14:04:42. #1.14#
title