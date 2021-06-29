Malatya mutfağı ve gastronomisi Gastro Show'da yerini aldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "115 ülkeye ihraç ettiğimiz Malatya kayısısı, gerek Malatya'dan direkt yapılan ihracat gerekse farklı illerden yapılan ihracat ile ülkemize yılda 1 milyar doları bulan döviz girdisi sağlıyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "115 ülkeye ihraç ettiğimiz Malatya kayısısı, gerek Malatya'dan direkt yapılan ihracat gerekse farklı illerden yapılan ihracat ile ülkemize yılda 1 milyar doları bulan döviz girdisi sağlıyor." ifadesini kullandı.

Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla gerçekleştirilen ve dün ziyaretçilerine kapılarını açan Gastro Show etkinliği, İstanbul'da devam ediyor.

Gastronomi endüstrisinin farklı segmentlerinden oluşan geniş yelpazede katılımcı ve ziyaretçi profilini "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla ağırlayan etkinlik kapsamında kurulan Malatya standı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, açtıkları standın gördüğü yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti aktararak, AB coğrafi işaret belgeli Malatya kayısısı başta olmak üzere Malatya'nın birçok yöresel lezzetinin tanıtıldığı ve ikram edildiği standın dolup taştığını söyledi.

Sadıkoğlu, Malatya standında Malatya kağıt kebabı, kiraz yaprağı köftesi, içli köfte, analı kızlı, patlıcan tava, Malatya kurabiyesi, Malatya peyniri, kayısı çekirdeği kahvesi gibi birbirinden farklı ve lezzetli ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Malatya'mız; tarihi, doğası, sanayisi, gastronomisi ve eşsiz kültür mirasıyla sadece bölgemizin değil, ülkemizin önemli kentlerindendir. Malatya'mız, tüm bunların yanı sıra Anadolu'ya özgü misafirperverliği olan bir kenttir. Malatya olarak bizim en önemli ürünümüz kayısı. Yaklaşık 8 milyon kayısı ağacının olduğu Malatya'da 50 bini aşkın aile geçimini kayısıdan sağlıyor. 115 ülkeye ihraç ettiğimiz Malatya kayısısı, gerek Malatya'dan direkt yapılan ihracat gerekse farklı illerden yapılan ihracat ile ülkemize yılda 1 milyar doları bulan döviz girdisi sağlıyor.

Aslında kayısıyla birlikte coğrafi işaretli birçok ürünümüz var. Bu ürünler gastronomi destinasyonumuzun birer aktörü. Gastronomi, turizm sektörüne ivme kazandıran önemli global trendlerden biri haline geldi. Malatya'mızın gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınması için resmi başvuru yapıldı. Malatya mutfağı ve gastronomisi, sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyor. Bugün baktığımızda ülkemizin turizm gelirinin yüzde 30'unu gastronomi turizminden elde ediyoruz. İlimizin gastronomi kültürünü geliştirdikçe ekonomik hareketliliği de büyütmüş oluyoruz. Malatya TSO olarak bu konuda elimizi taşın altına koyuyoruz, mücadele ediyoruz."

Kentin gastronomi turizmi gelişince oluşan ivmeyle ticari hayatın da istedikleri canlılığa ulaşacağını aktaran Sadıkoğlu, "Dünya bir yandan küreselleşirken, bir yandan da yerel ürünlerin gitgide değer kazandığını görüyoruz. İnsanlar artık farklı tatlar arıyor. Büyüdüğü, doğduğu yerin tadını daha çok özlüyor. Bunun için ilimizdeki ürün çeşitliliğini ticari anlamda fırsata dönüştürmek için bu tür fuarları, organizasyonları önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, etkinlik kapsamında, "Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Önemi" konulu bir sunum da yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu