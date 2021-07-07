Malatya ile Endonezya arasında ekonomik iş birliği anlaşması
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Malatya ile Endonezya arasında ekonomik iş birliği anlaşması

Malatya ile Endonezya arasında ekonomik iş birliği anlaşması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya ile Endonezya arasında ekonomik iş birliği sağlanması konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

Malatya ile Endonezya arasında ekonomik iş birliği sağlanması konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

Endonezya Ankara Büyükelçiliği Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Elçi Müsteşarı Hikmat Moeljawan ve Başkatip Faisal Rahman, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Poyraz ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Endonezya Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, ekonomik iş birliğinin artırılması için istişarelerde bulundular.

Endonezya Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin ziyaretinden duyduğu mutluluğunu dile getiren MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Poyraz, "Derneğimizi ziyaretinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar istişare edildi. Ziyaretlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya ile Endonezya arasında ekonomik iş birliği sağlanması konusunda prensip anlaşmasına da varıldı.

Ziyaret sonunda Poyraz ve Moeljawan birbirlerine hediyeler verdi. - MALATYA

Malatya ile Endonezya arasında ekonomik iş birliği anlaşması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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