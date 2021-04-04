Malatya'da yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
Doğanşehir Erkenek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında yaralı bir kızıl şahin buldu.
Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce teslim alınan kızıl şahin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın