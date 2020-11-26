Malatya'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

Malatya'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı Malatya'da inşaatta çalışırken iskeleden beton zemine düşen işçi yaralandı.

Malatya'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı

MALATYA - Malatya'da inşaatta çalışırken iskeleden beton zemine düşen işçi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hız Sokak'ta yapımı devam eden bir binanın 2'inci katında çalışan B.H. üzerinde durduğu iskeleden beton zemine düştü.

Yaralanan işçi, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ