Malatya'da acemi erler yemin etti

18.10.2019 12:53

Malatya'da eğitimlerini tamamlayan acemi erler törenle yemin etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nda 1999/3 tertip 55 acemi asker için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yüzbaşı Anıl Kosalı, erlerin yemininin, vatan ve millet sevgisi, vazife ve şeref anlamında olduğunu söyledi.

Edilecek yeminin ayrıca dürüstlüğün ve emirlere mutlak itaatin simgesi, Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bir asker olunduğunun kabul belgesi olduğunu anlatan Kosalı, şöyle devam etti:

"Taşıdığınız üniformanın yüce milletimizin şerefinin simgesi olduğunu unutmayın. Değerli anne ve babalar, kutsal vatan görevini ifa etmek için bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, çok kısa sürede gayret göstererek, karşınızda sarsılmaz bir iradeyle dimdik duruyor. Sizlerin huzurunda ant içmek için hazır bulunuyorlar. Bu görkemli tabloyu oluşturan evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır."

Konuşmanın ardından askerler yemin etti.

Daha sonra spor ve atış eğitimlerini başarıyla bitiren erlere İl jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran tarafından hediye verildi.

Törenin ardından eğitimini tamamlayan erler, aileleriyle buluştu.

Törene, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, gaziler ve asker yakınları katıldı.

Kaynak: AA