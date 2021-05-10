Malatya'da 9 uyuşturucu satıcısına tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; bir miktar kokain, bonzai, metamfetamin ile 1029 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN