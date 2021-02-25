Malaga, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödeyecek
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Malaga, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödeyecek

25.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:10

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Malaga'nın Nordin Amrabat transferindeki anlaşmanın tamamına uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödemeleri yönünde karar verdiğini açıkladı. İspanyol ekibi anlaşmada yer alan "hazırlık maçı düzenlenecek" maddesine uymadığı gerekçesiyle bu cezayı aldı.

Malaga Başkanı Jose Maria Munoz, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'ın Galatasaray'a 500 bin euro ödemeleri yönünde karar verdiğini açıkladı. Nordin Amrabat'ın 2013-14 sezonunda gerçekleşen transferinde yapılan anlaşmada yer alan "hazırlık maçı düzenlenecek" maddesine uyulmadığı gerekçesiyle böyle bir karar çıktığı belirtildi.

"15 KERE TALEP OLMUŞ ANCAK GERÇEKLEŞMEMİŞ"

Jose Maria Munoz yaptığı açıklamada, "48 saat önce Amrabat problemi nedeniyle 500 bin euro ödememiz gerektiği belirtildi. Malaga'nın Galatasaray ile bir maç yapması gerekiyordu ve bu maç yapılmamış. Yaklaşık 15 kere talep olmuş ancak gerçekleşmemiş." dedi.

Malaga, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödeyecek

AMRABAT'IN BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray, 2015 yılında Nordin Amrabat'ı 3,5 mlyon euro bonservis bedeli ve İstanbul'da bir hazırlık maçı oynanması karşılığında Malaga'ya göndermişti. Malaga'da 6 ay oynayan Faslı oyuncu, ardından 8,4 milyon euro bonservis bedeliyle Watford'a transfer olmuştu.

Malaga, Nordin Amrabat transferindeki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle Galatasaray'a 500 bin euro ödeyecek
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