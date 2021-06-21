Mahkemeden 'telefonu arızalanan tüketiciye' ücret iadesi kararı
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Mahkemeden 'telefonu arızalanan tüketiciye' ücret iadesi kararı

Mahkemeden 'telefonu arızalanan tüketiciye' ücret iadesi kararı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Aydın'da cep telefonu garanti süresi içerisinde arıza yapan ve yetkili servise gönderen tüketici, kendisine kullanılmış ve bataryası değiştirilmiş başka bir telefon gönderilmesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak ödediği ücreti geri aldı.

Aydın'da cep telefonu garanti süresi içerisinde arıza yapan ve yetkili servise gönderen tüketici, kendisine kullanılmış ve bataryası değiştirilmiş başka bir telefon gönderilmesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak ödediği ücreti geri aldı.

Sevhan Demir 2017'de internet sitesinden aldığı cep telefonunu, garanti süresi içerisinde bozulunca yetkili servise gönderdi.

Demir'e arıza durumunda servis tarafından bedel iadesi, onarım hakkı gibi seçimlik hakları sunulmadan yeni olduğu iddiasıyla bir telefon gönderildi.

Gönderilen telefonda da bazı sorunlar olması üzerine Demir, Efeler İlçe Tüketici Hakem Heyetine Başkanlığına başvurarak ücret iadesi talep etti.

Tüketici hakem heyeti kararında "Firma ayıplı ürün ile ilgili olarak tüketiciye seçimlik hakkı sunmadan ürünün ayıpsız mislini tüketiciye göndermesinde haksızdır. Tüketiciye 6502 sayılı kanun gereği seçimlik hakkı sunması gerekmektedir. Tüketicinin şikayetinde haklı olduğu anlaşılıp talebinin kabulü gerekmektedir. Cihaz bedeli olan 2 bin 868 liranın şirket tarafından tüketiciye ödenmesine karar verildi." denildi.

Firmanın karara itiraz etmesi üzerine tüketici mahkemesi sıfatıyla Aydın 2. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen davadaki bilirkişi raporunda, "Davaya konu 2. cep telefonunun sıfır cihaz olmadığı, 'yenilenmiş' olduğu, cihazın satıcıya iade edilmesi koşuluyla bedelinin tüketiciye ödenmesi kararının yerinde olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Mahkeme, tüketiciye seçim hakkının sorulmadığına ve misli olmayan 2. el bir telefon gönderildiğine dikkat çekerek davanın reddine hükmetti.

Demir'in avukatı Seda Ayaz Aksoy, AA muhabirine, müvekkiline gönderilen telefonun yeni ürün olmadığının bilirkişi raporu ile sabit olduğunu, daha önceden kullanılmış ve bataryası değiştirilmiş telefonun yeniymiş gibi gönderildiğini ifade etti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Hem tüketiciye seçimlik haklarının kullandırılmamış olması hem de bu malın ayıpsız misli teslim edilmesi gerekirken, 2. el ve piyasa değeri olarak orijinalinin yarı fiyatına satılan bir ürün teslim edilmiş olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda satıcının hiçbir şekilde tüketicinin seçimlik haklarına müdahale şansı yok. Müvekkilim sözleşmeden dönme hakkını kullandı. Asliye hukuk mahkemesinin tüketici mahkemesi sıfatıyla verdiği karar kesin olması sebebiyle müvekkilim sözleşmeden dönmüş oldu, bedel iadesi aldı."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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