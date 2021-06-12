Mahkeme 'karakter hayali' dedi beraat kararı verdi
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Mahkeme 'karakter hayali' dedi beraat kararı verdi

Mahkeme 'karakter hayali' dedi beraat kararı verdi
Hürriyet - Haberler | Magazin

RAP sanatçısı Burak Aydoğduoğlu hakkında geçen yıl dava açıldı.

RAP sanatçısı Burak Aydoğduoğlu hakkında geçen yıl dava açıldı. Aydoğduoğlu, anılan davada uyuşturucu kullanımını özendirmekle suçlandı. 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Aydoğduoğlu'nun rap şarkısında geçen "Parmaklarım sarar ot, seninki sürer tek tek" ve "Parfümüm 2 bin dolar çekerim bali gibi" şeklindeki sözler davaya konu oldu.

KARAR KESİNLEŞTİ

İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada beraat kararı çıktı. Karara itiraz gelmeyince beraat kararı 7 Haziran'da kesinleşti. Mahkemenin gerekçeli kararı ise taraflara kısa süre önce ulaştı. Gerekçeli kararda ifadesi yer alan Aydoğduoğlu, suç işleme kastının olmadığını söyledi. Aydoğduoğlu'nun avukatı Gülşen Orman Çakar ise, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına işaret etti.

GERÇEK DEĞİL KURGU

Gerekçeli kararda özetle "Sanık MESAM üyesi bir rap sanatçısı. Seslendirdiği şarkı kurguya dayalı. Şarkıda geçen 'ot çekmek, bali çekmek' şeklindeki söylemler sanatçı tarafından canlandırılan hayali karakterin içinde bulunduğu ruh halini anlatmak amacıyla söylenmiş. Sanatçının, ortaya koyduğu sanatsal faaliyetin herkes tarafından beğenilmesi de beklenemez. Dolayısı ile bu eserler, sanığın kişiliğinden bağımsız olarak ele alınmalı. Suçun yasal unsurları oluşmadı" denildi. Öte yandan Aydoğduoğlu ile birlikte aynı suç kapsamında yargılanan Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezasını istinaf mahkemesi onadı. Karagöz'ün davasında son sözü ise Yargıtay söyleyecek

Kaynak: Hürriyet

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