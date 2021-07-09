Mahalleli önce para topladı, sonra aile sağlığı merkezi kurdu
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Mahalleli önce para topladı, sonra aile sağlığı merkezi kurdu

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Haberler | Ekonomi

Mahalleli önce para topladı, sonra aile sağlığı merkezi kurdu Bakanlık onaylı merkezde yok yok Sakarya'nın Karasu ilçesinde mahalleli kendi aralarında para toplayarak yıkılan aile sağlığı merkezinin yan tarafına bakanlık onaylı yeni merkez kurdu.

Mahalleli önce para topladı, sonra aile sağlığı merkezi kurdu

Bakanlık onaylı merkezde yok yok

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde mahalleli kendi aralarında para toplayarak yıkılan aile sağlığı merkezinin yan tarafına bakanlık onaylı yeni merkez kurdu.

Karasu Aziziye Mahallesi'nde uzun yıllar boyunca Karasu Verem Savaş Dispanseri olarak hizmet veren ve ardından Aziziye Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan yaklaşık 50 yıllık ömrü olan bina, Milli Eğitim Bakanlığı'na okul yapılmak üzere tahsis edilmesinin ardından yıkıldı. Aziziye Aile Sağlığı Merkezi için yeni yer arayışı içerisinde olan mahalle sakinleri, Aziziye Mahalle Muhtarı Besim Ömer Cengiz öncülüğünde kendi aralarında para toplayarak maliyeti 150 bin lira olan ve bakanlıktan onay alınan yeni bir yer inşa etti. Mahallelerinden fazla uzaklaşmamak adına eski merkezin yaklaşık 200 metre yanına inşa edilen aile sağlık merkezi, tamamen Sağlık Bakanlığı'nın prosedürlere uygun olarak yapıldı.

"İstişareler yaptık"

Konuyla ilgili açıklama yapan Muhtar Besim Ömer Cengiz, "İl Sağlık Müdürlüğümüz ve aile hekimlerimiz ile beraber, ortaklaşa yaptığımız istişareler sonunda, 'Mahalleden çok uzaklaşmadan, farklı bir yere gitmeden en yakın nereye yapabiliriz?' diye düşündük. Hocalarımıza 3 - 4 yer gösterdik, daha sonra yer konusunda karar kıldık. Biz de mahallemizden uzaklaşmaması adına mahallemiz büyükleriyle, iş insanlarıyla ortaklaşa konuştuktan sonra bunu yapabileceğimize karar verdik" dedi.

"Toplamda 10 bölüm var"

Yeni yerin toplamda 212 metrekarelik alana sahip olduğunu da söyleyen Cengiz, "Boş dükkanı İl Sağlık Müdürlüğü'nün belirlediği prosedürlere uygun olarak planladık. Bu plan doğrultusunda mahallelim ve iş insanlarıyla beraber zorlanmadan yapmaya çalıştık. Dört aile doktor odası, aşı odası, laboratuvar, gebe izlem odası, emzirme odası hemşire odası olmak üzere toplamda 10 bölüm olarak böldük. Bu bölmelerin sonunda Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bütün prosedürlere uygun olarak engelli tuvaletinden tutun engelli rampasına kadar her şeyi mahallemizin kendi öz imkanlarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Mahallemizden uzaklaşmadığı için sevinçliyiz"

Yeni Aile Sağlığı Merkezi'nin eski yerine yakın olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Cengiz, "Aile sağlığı merkezimiz yaklaşık bir haftadan bu yana faaliyette. Normal bir sağlık ocağı nasıl oluyorsa aynısı hatta daha da güzeli meydana çıktı. Mahalle büyüklerine, iş insanlarına, beni bu konuda yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah mahallemiz için hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

Mahalleli önce para topladı, sonra aile sağlığı merkezi kurdu
Mahalleli önce para topladı, sonra aile sağlığı merkezi kurdu
Mahalleli önce para topladı, sonra aile sağlığı merkezi kurdu
Mahalleli önce para topladı, sonra aile sağlığı merkezi kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün

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