MAGİAD, İzmir'de iş dünyası ile buluştu

28.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:19

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetimi, İzmir'de iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelerek, ülke ekonomisi ve Manisa'ya yapılabilecek yatırımlar hakkında temaslarda bulundu.



Manisa'da sosyal ve ekonomik alanda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren MAGİAD, İzmir'de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirdikleri ziyaretlerde ülke ekonomisinin yanı sıra Manisa'ya yapılabilecek yatırımları görüşen MAGİAD üyeleri, İzmirli iş adamlarını Manisa'ya daha fazla yatırım yapmaya davet etti. İlk olarak İzmir'in konut sektöründe önde gelen firmalarından olan Folkart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'ı ziyaret eden MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetimi, emlak sektörüne ilişkin görüş alışverişi yaptı. Şirketinin projelerine büyük ilgi gösteren Manisalılara teşekkür eden Mesut Sancak, önümüzdeki dönemlerde Manisa'ya da yatırım yapma planlarının olduğunu dile getirdi. MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı ise bu ziyaretleri Manisalı iş adamları ile İzmirli iş adamlarının ortak projelerde daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla yaptıklarını söyledi.



MAGİAD heyeti daha sonra İzmir'de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketin yöneticisi Ozan Yıldız ve TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztelin'i ziyaret etti. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, "Türkiye ekonomisi kaldığı yerden büyümeye devam ediyor. Bu dönemdeki büyüme performansımız ülkenin gelecek vizyonu açısından belirleyici olacaktır" dedi.



Eğitime yatırım yaparak kendi markalarını oluşturan, bilim ve teknoloji üreten ülkelerin ekonomik büyümelerinin sürdürebilir olduğunu vurgulayan Ağırbaşlı, "Ekonomik gelişmişlik ve kalkınma seviyesi ile inovasyon ve teknoloji oluşturma kapasitesi arasında doğru orantılı bir ilişki var. Bu yüzden AR-GE'ye büyük önem vermemiz gerekiyor. Bizler de Manisalı iş adamları olarak ekonomiye ve ülkemize katkı sağlayacak tüm projelerde yer almak için kayıtsız şartsız çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA