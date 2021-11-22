Mağdurlardan 'Altınlarımızla kayboldu, ifade verip serbest kaldı' tepkisi

ANTALYA'da kuyum atölyesi sahibi İsmail A. iddiaya göre, 100'e yakın kişinin altınlarını 'işletip Kar vereceğim' vaadiyle topladıktan sonra ortadan kayboldu. Mağdurlardan kimi birikimini, kimi evlilik için alacağı altını, kimi tazminatını, kimi ise çektiği krediyi verdiğini belirterek şikayetçi oldu. Kimseyi dolandırmak niyetinde olmadığını ve mağdurlarla uzlaşmaya çalışacağını söyleyen İsmail A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İsmail A'nın elini kolunu sallayarak gezdiğini belirten mağdurlar ise onun cezalandırılmasını ve haklarının verilmesini istedi.

Muratpaşa ilçesindeki bir iş merkezinde kuyum atölyesi işleten İsmail A., gelen müşterilerin altınlarını işleterek para kazanmaya ve kazandığı paranın bir bölümünü de altın sahiplerine vermeye başladı. Yurt dışında çalışan eşinin gönderdiği parayla bilezik yaptırmaya başlayan Songül Ekici, 2018 yılında eşinin işsiz kalması üzerine altınlarını bozdurmak üzere İsmail A.'nın yanına gitti. İsmail A., Ekici'ye hurda altın alıp sattığını, isterse satmak istediği altınları işletip her ay kazandığı paradan pay verebileceğini söyledi. Bunu kabul eden Ekici, bir süre düzenli parasını almaya başladı. Durumdan haber dar olan yakınları da İsmail A.'ya altınlarını imzalı, kaşeli makbuz karşılığında teslim etmeye başladı. Deniz Ölmez de ayrıldığı iş yerinden aldığı tazminatını ve çektiği krediyi İsmail A.'ya verdi.

İsmail A.'nın tüm mağdurların hayalini ellerinden aldığını söyleyen Merve Topal, "Bir anda ev kur, eşyalarını diz. Herkes bir hayal peşinde ama bir anda her şey yok oldu. Niye insanların hayalleriyle oynadı. Hepimiz mağduruz. Ben tam evliliğimin arefesinde bunu yaşadım. Hala bunun borcunu ödüyoruz ve ben bu borcu ödemek istemiyorum. Ben altınlarımı ve geleceğimi istiyorum" dedi.