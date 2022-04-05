Yüzü Gülmeye Başladı

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle büyük yıkım yaşayan Ece Erken, yaşadığı zor günlerde ailesine tutundu.

Ünlü sunucu önceki gün oğlu Eymen'i dişçiye götürdü.

Bir süredir içine kapanan sadece sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen ünlü isim, diş kliniğinde oğlu ile olan fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı.

Zor günler geçiren Ece Erken'in aylar sonra yüzünün güldüğü görüldü.