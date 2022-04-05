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Yüzü Gülmeye Başladı

Snob Magazin - Magazin
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Yüzü Gülmeye Başladı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken, aylar sonra sosyal medyada gülen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle büyük yıkım yaşayan Ece Erken, yaşadığı zor günlerde ailesine tutundu.

Ünlü sunucu önceki gün oğlu Eymen'i dişçiye götürdü.

Bir süredir içine kapanan sadece sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen ünlü isim, diş kliniğinde oğlu ile olan fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı.

Zor günler geçiren Ece Erken'in aylar sonra yüzünün güldüğü görüldü.

Yüzü Gülmeye Başladı

Yüzü Gülmeye Başladı

Snob Magazin / Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Magazin, Haberler

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