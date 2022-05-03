Yeni Aşkını Duyurdu

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar aradığı aşkı iş insanı Evren Bölek'te buldu. Merhum sanatçı Kayahan'ın şarkıcı kızı Beste Açar bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Evren Bölek ile fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşkını duyurdu.

Çift şu sıralar bayram tatillerini Antalya'da geçiriyorlar. Konaklama yaptıkları otelden "Only You - Sadece Sen" adlı parça ile ayrı ayrı paylaşım yapan sevgililer kısa bir süre sonra bu kareleri story kısmında paylaştılar.

Snob Magazin / Magazin