Ünlü Sanatçı Ersan Kaya, Galatasaray Yıldızları İçin Özel Tablolar Yaptı

FUTBOLCULARIN resimlerini yapan ünlü sanatçı Ersan Kaya bu kez Galatasaray'ın yıldız isimlerine özel çalışmalar yaptı.

3kay olarak tanınan Türk ressam Ersan Kaya, Sarı-kırmızılı takımın yıldız isimleri Osimhen, Leroy Sane ve İcardi'nin yanı sıra kaleci Günay'ı resmetti.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Modric ve Will Smith gibi isimler için yaptığı özel çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Ersan Kaya, Türk futbolunun yıldızları Arda Güler, Kenan Yıldız ve daha bir çok isim için özel çalışmalar yapmıştı. Ünlü sanatçı son olarak Galatasaraylı futbolcuları resmetti. Kemerburgaz tesislerine giderek Sarı-kırmızılı takımdan Günay'a özel tablosunu sunan Kaya, başarılı kaleciye moral vermiş oldu.

Leroy Sane, Osimhen ve Icardi ile de buluşan Ersan Kaya, yıldız futbolcular için yaptığı tabloları bu oyunculara verirken büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı.

Sanat ve sporun kesiştiği bu özel anlarda mutlu oldukları gözlenen futbolcular ortaya çıkan eserleri çok beğendiklerini belirtip yakınları için de yeni resimler rica ettiler.

ALMAYA'DA HABER OLDU

Almanya'daki Sport Sky'da Leroy Sane için yapılan resim için haberlerinde yer verdi. 'Leroy Sané'ye 3kay'dan özel sürpriz' başlığı ile verilen haberde 'Sanat, futbol ve aşk bir arada!' alt başlığı ile sportsky.de'de yayımlanan haberde şu satırlara yer verildi:

Almanya'nın yıldız futbolcusu Leroy Sané, Türkiye'de oynanan son karşılaşmada sergilediği etkileyici performansla adeta göz kamaştırdı. Alman futbolcunun fatih karagümrüke karşısında aldığı 3-0'lık galibiyete doğrudan katkı sağlayan Sané, sahadaki başarısıyla olduğu kadar saha dışındaki özel sürprizle de gündemde. Alman yıldız, karşılaşma sonrası kendisi için hazırlanmış özel bir sanat eseriyle duygusal anlar yaşadı. Bu sürpriz, dünyaca ünlü sanatçı 3kay (Ersan Kaya) tarafından hazırlandı.

Sané için yapılan bu özel eser, yalnızca bir portre değil, aynı zamanda bir aşk hikayesinin de sembolüydü. Eser, Sané'nin uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Candice Brook ile birlikte tasarlandı. Sanatçı 3kay, bu eserle hem Sané'nin kariyerindeki yükselişi hem de Candice ile olan bağını sanatla birleştirdi"

ERSAN KAYA: SANAT, DUYGULARI ANLATMANIN EVRENSEL DİLİ

Sanatçı Ersan Kaya ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sanat, sadece bir görüntü değil; bir duygu, bir bağ ve bir yolculuktur. Sané ve Candice'in hikayesi beni etkiledi. Bu eseri, onların özel bağına ve Sané'nin kariyerindeki olağanüstü başarılara ithafen hazırladım"