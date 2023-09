TV+'ta Eylül Ayında Yayınlanacak Yapımlar Belli Oldu

Dijital içerik platformu TV+, Eylül ayında 'Poker Face', 'Mayor of Kingstown' dizileri ve 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' filmi gibi birçok yeni yapımı ekranlara getirecek.

Turkcell'in dijital içerik platformu TV+, dünyaca ünlü ve yılın ses getiren yapımlarını ekran tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çoklu abonelik çağında kullanıcılara içerikleri "tek" platformdan ulaştıran TV+, beğeniyle izlenen yerli ve yabancı yapımları ekran tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Dizi, film, spor, çocuk, belgesel ve daha birçok farklı kategoride zengin içerik sunan TV+'ta eylülde, gizem temalı "Poker Face" ve Taylor Sheridan imzalı Paramount+'ta yayınlanan drama dizisi "Mayor of Kingstown"u ekranlara geliyor.

Bu ay platforma eklenen filmler arasında ise "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) öne çıkıyor.

Kingstown'daki güç simsarları olan McLusky Ailesi'nin hikayesini anlatan Mayor of Kingstown, sistemik ırkçılık, yolsuzluk ve eşitsizlik gibi temaları ele alıyor.

Dizinin ilk sezonu 20 Eylül Çarşamba akşamı Türkiye'de ilk kez ve sadece TV+'ta ekran tutkunlarıyla buluşacak. Her hafta iki bölüm ekranlara gelecek.

Peacock'ta da yayınlanan ve eleştirmenler tarafından yılın en beğenilen yapımlarından biri olan Poker Face de Türkiye'de ilk defa ve sadece TV+'ta yayınlanacak. Ekran tutkunları, her hafta iki bölümünün ekranlara geleceği dizinin ilk sezonunu 28 Eylül Perşembe akşamından itibaren platformda izleyebilecek.

Film kategorisinde ise TV+'ta bu ay, bu yılın en iyi film dahil olmak üzere birçok dalda Oscar ödülünü alan yapımı Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) filmi sinemaseverlerle buluşuyor.