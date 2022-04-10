Tuğba Özay'dan Hapishane İtirafı!

Tuğba Özay , Muslu'nun "Hayatınızda yaşamak istemediğiniz olay hangisiydi" sorusuna "15 yaşında ailemle trafik kazası geçirmiştim. Çok korkunçtu. O kazada annemle babamın hayatını kurtaran ben oldum. Köprü yolunda babam arabadan fırladı yola. Boynum kırılıyordu. Babam ölü gibi yerde yatıyordu. Karşıdan tır geliyordu. El salladım dur diye babamın üstüne kapandım. Annem su arkının içine düşmüş. Ben söylemesem babamla bizi alıp hastaneye götürecekler. Annen o kar tipinin içinde su ardından kalacaktı" yanıtını verdi.

"Hapis yatmam çok ciddi bir travmaydı"

2007 yılında 5,5 ay cezaevinde yatan Tuğba Özay, o dönem yaşadıklarını da anlattı:

"Hayatımda hazmedemediğim şeyler var. 2007'de hapse girmem. İlgim olmayan bir olaydan 5,5 ay hapis yattım. Çok ciddi bir travmaydı. En yoğun çalıştığım dönemdi. Asla haketmedim. Fakat o dört duvar arasındaki süreci de iyi ki yaşamışım. Ben o acılardan çok şey öğrendim. Oradaki acılı kadınların yaşamını öğrenince dünyaya daha farklı bakmaya başladım. Kendi içimde olgunlaştım. O süreçten sonra panik ataklar başladı. Cezaevinde okudum, yazdım, insanları dinledim. 15 adımlık avluda kuşları izledim, ağladım."

"İlkokula 2. Sınıftan başladım"

Tuğba Özay, 4 yaşında okuma yazmayı öğrendiğini ve ilkokula 2. sınıftan başladığını da anlattı: "Eğitimci bir ailenin çocuğuyum. Annemin yanında çanta gibi okula giderdim. 4 yaşında okula başladım. Sınıf atlayıp İlkokula 2. sınıftan başladım."