Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı

Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkinin ardından Harbiye'de yanında voleybolcu Trevor Clevenot ile görüntülendi. Özkan'ın, "İlişkim yok, şu an çok iyiyim" sözleri dikkat çekti.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilişkisi adeta arap saçına dönen oyuncu Devrim Özkan, gece gezmesinde yanında sürpriz bir isimle magazin muhabirlerine yakalandı. Hande Baladın detayı ise şaşkınlık yarattı.

HANDE BALADIN'IN ESKİ AŞKIYLA

Özellikle Torreira ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyle gündemde olan Özkan, İstanbul gecelerinde objektiflere takıldı. Harbiye'de bir mekândan çıkarken görüntülenen Özkan'ın yanında, Ziraat Bankası Ankara'nın smaçörü ve milli voleybolcu Hande Baladın'ın eski sevgilisi Trevor Clevenot vardı.

"İLİŞKİM YOK"

Torreira'dan dördüncü kez ayrıldığı öğrenilen Özkan'ın, sosyal medyada da futbolcuyla olan tüm bağlarını kopardığı görüldü. Geçtiğimiz ağustos ayında Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçı sonrası Torreira ile barışarak birlikte tatile çıkan çift, "aşk yeniden" yorumlarına neden olmuştu.

Ancak mutluluk kısa sürdü. Muhabirlerin "Lucas Torreira ile ilişkiniz bitti mi?" sorusuna ünlü oyuncu, "İlişkim yok, şu an çok iyiyim" yanıtını verdi.

27 yaşındaki voleybolcu, Ankara ekibinin yıldızı Trevor Clevenot'e sarılırken görülmüş ve birliktelik yaşadıkları öne sürülmüştü.

