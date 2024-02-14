Taylor Swift, Super Bowl maçında Kanye West'i stadyumdan attırdı

Taylor Swift'ın, pazar gecesi 2009 yılından bu yana aralarında düşmanlık bulunan repçi Kanye West'i Super Bowl maçının oynandığı stadyumdan attırdığı iddia edildi.

Eski dövüş sporları yıldızı Brandon Marshall'ın iddiasına göre, Kanye, Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda Taylor Swift'i gölgede bırakmak için Swift'in önündeki koltukları satın almaya kalktı.

34 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Travis Kelce oyuncusu olduğu Kansas City Chiefs,San Francisco 49ers'a karşı zafer ilan etti. Swift, yakın arkadaşları Blake Lively, Ice Spice ve Lana Del Rey gibi ünlü arkadaşlarıyla birlikte VİP tribününde bulunan locada tezahüratlar yaparak zaferi kutladı.

Brandon, Kanye'nin, 46 yaşındaki, Taylor'ı yayın sırasında gölgede bırakmak için önünde bulunan koltuklara yerleştiğini, bu durumuna sinirlenen Taylor'un bazı üst düzey yetkilileri arayıp Kanye'yi stadyumdan attırdığını iddia etti.

oyun yayını sırasında herhangi bir görüntüsünü fotoğraflamak için stratejik bir şekilde önüne yerleştiğini öne sürdü.

Brandon'nun bu bilgilere nereden ulaştığı bilinmiyor ve iddialar henüz doğrulanmadı.

Kanye West ise ABD basınına yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin olarak reddetti.