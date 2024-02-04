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Survivor Nihat sakatlandı mı, Survivor'dan ayrılacak mı, diskalifiye mi oluyor?

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Nihat Altınkaya, Survivor All Star 2024 yarışması kadrosunda yer aldı. Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle daha önce zor zamanlar geçiren Nihat Altınkaya, 24. bölümde çıktığı ilk oyun parkurunda sakatlık yaşadı. Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya hakkında üzen haberi verdi. Konseyde açıklama yapan Ilıcalı 'Tabii ki çok üzücü bir olay yaşandı ve yani kendim de bizzat birçok sakatlık yaşamış biri olarak bugün Nihat'ın durumuna çok üzüldüm şöyle söyleyeyim size aylarca bugün için çalıştı açıkçası arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi' ifadelerini kullandı. Nihat Altınkaya'nın diskalifiye olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Survivor Nihat sakatlandı mı, Survivor'dan ayrılacak mı, diskalifiye mi oluyor?

Nihat Altınkaya, Survivor All Star 2024 yarışması kadrosunda yer aldı. Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle daha önce zor zamanlar geçiren Nihat Altınkaya, 24. bölümde çıktığı ilk oyun parkurunda sakatlık yaşadı.

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Doktorlar oyun alanında ilk müdahaleyi gerçekleştirse de Survivor Nihat'tan üzücü haber geldi.

Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya hakkında üzen haberi verdi. Konseyde açıklama yapan Ilıcalı "Tabii ki çok üzücü bir olay yaşandı ve yani kendim de bizzat birçok sakatlık yaşamış biri olarak bugün Nihat'ın durumuna çok üzüldüm şöyle söyleyeyim size aylarca bugün için çalıştı açıkçası arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi" ifadelerini kullandı.

Survivor Nihat'ın rahatsızlığından bahseden Acun Ilıcalı şunları söyledi:

"İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi. Biz yaklaşık 4 saat içerisinde onu uçağa bindirmeye başardık şu anda yolda ve yarın İstanbul'da olacak çünkü vakit kaybetmememiz gerekiyor. Yani ortopedik sakatlıkları için her zaman Allah daha büyüğünü vermesin derim..."

Nihat Altınkaya'nın diskalifiye olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Oyunun sonunda atış etabına geldiğinde bileğini tutarak yere yığılan Nihat o anlarda büyük bir üzüntü yaşadı.

Takım arkadaşları Nihat Altınkaya'nın yanına gelerek destek olmaya çalıştı ve doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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