Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

2011 yılında 400 metre engelli yarışında 55.09 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kıran milli atlet Nagihan Karadere, atletizm kariyerinde ülkemize çok sayıda madalya kazandırdı. Survivor yarışmalarında gösterdiği performansla da adından sıkça söz ettiren Karadere, bu kez yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme geldi.

"NAZARA GELDİK, ŞU HALİME BAKIN"

Sosyal medya hesabından yüzünün şiş halini paylaşan Karadere, takipçilerine seslenerek şu ifadeleri kullandı, "Arkadaşlar, beni hiç böyle görmediniz. Yüzümde inanılmaz bir şişme var. Nazara geldik! En korktuğum şey nazar. Şu halime bakın, nazar yüzünden perişan oldum. Biraz okuyun, üfleyin beni. Benim okumam üflemem yetmiyor."

SURVIVOR'A DÖNECEK Mİ?

Atletizmdeki başarıları kadar Survivor'daki hırslı karakteriyle de tanınan Nagihan Karadere'nin, 2026 Survivor All Star kadrosunda yer alıp almayacağı merak konusu. Ünlü sporcu, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak takipçileri, Karadere'nin parkurlara geri dönmesini heyecanla bekliyor.

Karadere, kısa süre sonra İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nden yeni bir paylaşım yaptı. Milli atlet bu fotoğrafın altına, yaşadığı zorluklara gönderme yaparak "Düşüysek kalkarız " notunu ekledi.