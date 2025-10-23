Haberler

Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın
Güncelleme:
Survivor yarışmasıyla milyonların tanıdığı milli atlet Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Yüzünün şiş halini takipçileriyle paylaşan başarılı sporcu, "Bana nazar değdi, şu halime bakın!" dedi. Kariyeri boyunca Türkiye'ye birçok madalya kazandıran Karadere, güçlü fiziği ve hırsıyla tanınıyor.

2011 yılında 400 metre engelli yarışında 55.09 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kıran milli atlet Nagihan Karadere, atletizm kariyerinde ülkemize çok sayıda madalya kazandırdı. Survivor yarışmalarında gösterdiği performansla da adından sıkça söz ettiren Karadere, bu kez yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme geldi.

"NAZARA GELDİK, ŞU HALİME BAKIN"

Sosyal medya hesabından yüzünün şiş halini paylaşan Karadere, takipçilerine seslenerek şu ifadeleri kullandı, "Arkadaşlar, beni hiç böyle görmediniz. Yüzümde inanılmaz bir şişme var. Nazara geldik! En korktuğum şey nazar. Şu halime bakın, nazar yüzünden perişan oldum. Biraz okuyun, üfleyin beni. Benim okumam üflemem yetmiyor."

SURVIVOR'A DÖNECEK Mİ?

Atletizmdeki başarıları kadar Survivor'daki hırslı karakteriyle de tanınan Nagihan Karadere'nin, 2026 Survivor All Star kadrosunda yer alıp almayacağı merak konusu. Ünlü sporcu, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak takipçileri, Karadere'nin parkurlara geri dönmesini heyecanla bekliyor.

Karadere, kısa süre sonra İstanbul'daki Burhan Felek Spor Kompleksi'nden yeni bir paylaşım yaptı. Milli atlet bu fotoğrafın altına, yaşadığı zorluklara gönderme yaparak "Düşüysek kalkarız " notunu ekledi.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

O kadar estetiğe normal değil mi? İyi bile dayanmış suratın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

Allah başka dert vermesin Acun haber yaptırmış 800-900dolara olm açmısınız siz haberler alooo

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bunun nazarla bir ilgisi yok. O kadar estetik cerrahi operasyonlardan sonra vücut yeter artık diyerek tepki göstermiş.:-)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
