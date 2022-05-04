Survivor All Star 2022... ATEŞ ÇEMBERİNDEN KURTULAMADI!

Haftanın ilk dokunulmazlığı kaybeden mavi takım Evrim'i aday gösterirken, ikinci dokunulmazlığı ise Kırmızı takım kaybetti ve Barış'ı yokluk adasına göndermişti.

Survivor 3. eleme adayı ise dokunulmazlık oyunun kaybeden kırmızı takımdanAyşe Yüksel oldu.

Survivor All Star 2022'de son eleme adayı ise haftanın 4. dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımdan Sude oldu.

Yokluk adasının kaldırılmasının ardından Sude oraya giden son isim oldu.

Böylece haftanın 4 eleme adayı mavi takımdan Evrim Keklik, kırmızı takımdan ise, Barış Murat Yağcı, Ayşe Yüksel ve Sude Burcu olarak belirlendi.

Bu 4 aday için SMS oylaması yapıldı. En aza SMS oyunu alan Barış Murat Yağcı Survivor All Star 2022'ye veda eden isim oldu.

"POTALARDAN ÇIKMAK BENİ ÜZÜYORDU"

Elenmesinin ardından konuşan Barış, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi.

Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar.

Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu.

Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar.

3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum" dedi.

Magazinkolik / Magazin